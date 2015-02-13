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«المؤتمر»: قتل المصريين في ليبيا عمل «بربري» وعلى الخارجية إجلاء المصريين

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«المؤتمر»: قتل المصريين في ليبيا عمل «بربري» وعلى الخارجية إجلاء المصريين «المؤتمر»: قتل المصريين في ليبيا عمل «بربري» وعلى الخارجية إجلاء المصريين

ندد تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر بالجريمة التى ارتكبتها المليشيات المسلحة بحق العاملين المصريين الـ 21 فى ليبيا وقتلهم بطريقة وحشية تؤكد بربرية هذه المليشيات التى تسىء للدين الاسلامى وللانسانية جمعاء .

وقال الزيادى فى بيان صحفى له اليوم، ننعى الضحايا، الذين سقطوا غدرا وهم يبحثون عن أرزاقهم فى ليبيا الشقيقة، داعين الله أن يتقبلهم شهداء وأن يلهم ذويهم الصبر.

وطالب القيادى بالمؤتمر الدولة المصرية باتخاذ كافة الاجراءات للثأر من هؤلاء القتلة ومن يقف خلفهم وقطع يد كل من يستحل دماء المصريين أو يفكر فى الاقتراب من حدودنا الغربية ، مؤكدا ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية كافة الاجراءات لتأمين ارواح المصريين فى ليبيا واجلاء من يرغبون فى مغادرة الاراضى الليبية .

واضاف الزيادى، إن دماء المصريين سواء فى ليبيا او سيناء او أى بقعة فى ستكون لعنة على دعاة العنصرية والقتل وسفك الدماء واظن مصر بمسلميها ومسيحييها سوف ينتصرون على تجار الموت .

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