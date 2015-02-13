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توني بلير يصل القاهرة لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة

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وصل إلى القاهرة، مساء الجمعة، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام بالشرق الأوسط، توني بلير، في زيارة لمصر يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين لبحث تطورات الأوضاع وعملية السلام بالمنطقة.

وأفادت مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة الدولي، بأن بلير وصل على متن طائرة خاصة قادما من كينيا فى زيارة تستغرق يومين وكان فى استقباله بالمطار مندوبون من وزارة الخارجية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية كانت فى استقبال بلير بالمطار أنه من المقرر أن يلتقي خلال زيارته مع كبار المسؤولين المصريين لبحث آخر تطورات الوضع في المنطقة، وعلى رأسها عملية السلام، وسبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع بحث الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، إضافة لبحث مكافحة التنظيمات الإرهابية، ومن المقرر أن يغادر توني بلير القاهرة، مساء السبت.

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