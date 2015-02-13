بالفيديو.. تامر أمين: «هناك مراكز قوى لمبارك لازم الدولة تقف قصادها»

قال الإعلامي تامر أمين، إن قصده من وراء جملة «افرم افرم يا سيسي»، أن يعطي الرئيس كل الصلاحيات للقوات المسلحة والشرطة بأخذ كل الإجراءات، التي يرونها صحيحة لتطهير سيناء من الإرهاب، الذي يهدد مصير الدولة المصرية، حسب قوله.

وأضاف أمين في برنامجه «من الآخر»، على قناة «روتانا مصرية»، مساء الخميس، «أنا بقول اللي عمله المصريين على مدار التاريخ لازم نتعلم منه خصوصا لما يكون كويس، زي ما كان في مراكز قوى للأسف شوهت تاريخ عبد الناصر وإنجازاته، في دلوقتي مراكز قوى لمبارك، مراكز القوى اللي موجودة لازم نقف قصادها مراكز الفساد والنهب والإفساد والديكتاتورية المالية التي جمعت بين المال والسلطة لازم نقف قدامها ومينفعش نقف قدامها إحنا، لأن محتكر تطبيق القوة وتطبيق القانون يجب أن تكون الدولة دائمًا».

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