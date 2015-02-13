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«الخارجية»: اتصالات مكثفة للوزير من أديس أبابا لمتابعة أوضاع المختطفين في ليبيا

  • مصر
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قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري، المتواجد حالياً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يتابع لحظة بلحظة تطورات الأوضاع في ليبيا، ومصير المصريين المختطفين.

وأضاف «عبد العاطي»، في بيان، الجمعة، أن الوزير أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية، مع نظرائه الأمريكي، جون كيري، والروسي سيرجي لافروف، والبريطاني فيليب هاموند، والفرنسي لوران فابيوس، فضلاً عن المبعوث الأممي لليبيا بيرناردينو ليون، موضخا أن الاتصالات ركزت على التشاور حول الشأن الليبى ومصير المصريين المختطفين، والجهود المبذولة للتعامل مع الأوضاع الأمنية والسياسية فى ليبيا، فضلاً عن تعاون المجتمع الدولي فى مجال مكافحة الإرهاب، باعتبارها ظاهرة عالمية تستهدف الجميع دون استثناء.

أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى يتواجد حالياً في أديس أبابا، لاستكمال المشاورات مع نظيره الأثيوبي، والتي بدأت منذ أسبوعين على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، لبحث ملفات العلاقات الثنائية، لا سيما الملف المائي.

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