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سيناء: مقتل 10 تكفيريين في قصف بطائرات الأباتشي

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أعلنت مصادر أمنية مقتل 10 عناصر تكفيرية تابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» بشمال سيناء بقصف جوى.

وقالت المصادر إن الطائرات الحربية من طراز «أباتشى» شنّت غارات جوية بمنطقتى المهدية والمقاطعة وعدد من التجمعات الأخرى، جنوب مدينتى رفح والشيخ زويد، وذلك فى إطار العملية العسكرية الموسعة التى تنفذها قوات الجيش بشمال سيناء، لضبط العناصر التكفيرية المتورطة فى الهجمات الإرهابية التى تشهدها المحافظة.

وأضافت المصادر أن النتائج الأولية للغارات الجوية التى نفذتها الطائرات الحربية أسفرت عن مقتل 10 عناصر تكفيرية من بينها 3 قيادات من المتورطين فى التخطيط والتمويل والتنفيذ للعمليات الإرهابية التى تشهدها سيناء بجانب تدمير سيارتين وعدة دراجات نارية وبؤر إرهابية من المنازل والعشش التى تختبئ بها العناصر التكفيرية.

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