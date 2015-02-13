«أبوحامد» يهرب من قصر النيل إلى الشرابية

تقدم محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة قصر النيل، لدائرة الشرابية والزاوية أضاف سخونة فوق سخونتها المعهودة والمنتظرة بعد إعلان ترشحه بالدائرة عن حزب المصريين الأحرار، لينافس بذلك النائبين السابقين إيهاب العمدة وأيمن فتحى نائبى الدائرة فى برلمان 2010. وينافسهم فى الدائرة حتى الآن 38 مرشحا للحصول على 3 مقاعد وتضم ما يقرب من نصف مليون صوت انتخابى. ويستند أبوحامد على شهرته التى اكتسبها فى برلمان 2012 المعروف إعلامياً ببرلمان الإخوان، فيما يستند منافسه إيهاب العمدة إلى خبرة خوض الانتخابات بالدائرة لثلاث دورات متتالية 2000 و2005 و2010 التى نجح فيها مع أيمن فتحى أصغر نائب فى البرلمان وقتذاك.

بجانب المرشحين السابقين هناك أيضاً مرشحان لهما حظوظ كبيرة فى الدائرة وهما حاتم ممدوح مرشح مجلس الشورى لدورتين متتاليتين، والذى يستند لكتلة تصويتية من نقابة المعلمين قبل حلها استطاع بها تحقيق مركزا متقدماً فى انتخابات الشورى 2010، إلى جانب إيهاب الطماوى الوافد من مدينة نصر، والذى خاض انتخابات الشورى السابقة 2012 بمدينة نصر.