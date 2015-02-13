بدء الكشف الطبي الجديد على المرشحين بالباطنة والنفسية

بدأت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، الكشف على المرشحين للانتخابات للبرلمانية طبقا لقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء كشف اللياقة البدنية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفّار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن عدد الذين تقدموا للكشف الطبى بلغ ٧٥٠٠ منهم ٦١٣٤ أجروا الكشف الطبى القديم، والباقون خضعوا لإجراءات الكشف الجديدة بداية من ظهر أمس.

وأصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٥ بتعديل إجراءات الكشف الطبى على المترشحين لانتخابات البرلمان لعام ٢٠١٥، لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية التى تؤثر على عمله النيابى، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات، وكلف الوزير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوضع قواعد اللياقة الطبية الواجب توافرها فى طالب الترشح، وبناء عليه قامت المجالس الطبية المتخصصة بتعديل إجراءات الكشف الطبى ليشمل لجنتين فقط عوضاً عن 4 لجان كانت مخصصة للكشف، وهما لجنة الأمراض النفسية والعصبية ولجنة الباطنة العامة، كما تم تخفيض قيمة الكشف الطبى ليصبح ٢٨٥٠ جنيهاً مصرياً فقط لا غير، وتقوم المجالس الطبية بتوقيع الكشف الطبى من خلال ٤٠ مستشفى بوزارة الصحة موزعة على جميع محافظات الجمهورية بعد قيام راغب الترشح بتسجيل بياناته وحجز موعد الكشف على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية.

فى السياق نفسه، أصدر وزير الصحة والسكان القرار الوزارى رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٥ بتفويض سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى دول العالم المختلفة بتلقى طلبات الكشف الطبى من راغبى الترشح لبرلمان ٢٠١٥، على أن تحدد السفارة أو القنصلية المختصة المستشفى المعتمد لديها ليقوم بإجراءات الكشف الطبى والفحوصات والتحاليل المطلوبة وفق القواعد والأسس التى أقرتها المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة، ويلتزم طالب الترشح بأن يؤدى المقابل المحدد من قبل المستشفى الذى يجرى فيه الكشف، والمعتمد لدى السفارة.