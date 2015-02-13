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تفريق مظاهرات احتجاجية على نظام التعليم في تركيا

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بدأت، الجمعة، مقاطعة المدارس بدعوة من نقابة المعلمين (ايجيتيم سين)، وعدد من الروابط العلوية، احتجاجا على التطبيقات التي أدخلتها على نظام التعليم مؤخرا، بما في ذلك التدريس الإجباري للمواد الدينية.

وتجمع المحتجون من أعضاء النقابات والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة أمام المدارس ونظموا مسيرة في عدة مدن في جميع أنحاء تركيا، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة.

وتم إرسال قوات الشرطة إلى المدارس التي تجمع أمامها المحتجون لمقاطعة الدراسة، بينما أغلقت بعض إدارات المدارس الأبواب لمنع المدرسين والطلبة من المغادرة.

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