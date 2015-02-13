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بالفيديو.. «الخارجية»: لا يوجد دليل يؤكد إعدام تنظيم داعش للمصريين المختطفين في ليبيا

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بالفيديو.. «الخارجية»: لا يوجد دليل يؤكد إعدام تنظيم داعش للمصريين المختطفين في ليبيا بالفيديو.. «الخارجية»: لا يوجد دليل يؤكد إعدام تنظيم داعش للمصريين المختطفين في ليبيا

 

وزارة الخارجية المصرية

 

أكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة وكافة أجهزة الدولة المعنية تجري حاليا اتصالات مكثفة مع الليبية والقبائل، لإستجلاء الموقف بالنسبة للمصريين المختطفين.

وقال «عبد العاطي»، في تصريحات للبرنامج الحياة الآن على فضائية الحياة ، إنه لا يوجد حتي اللحظة دليل مادي يؤكد إعدام تنظيم داعش الإرهابي للمختطفين، مضيفًا أن خلية الأزمة التي وجه الرئيس عبد الفتاح بتشكيلها منذ بداية واقعة الاختطاف، تتابع الموقف ساعة بساعة، في حالة انعقاد دائم.

وردًا علي سؤال حول الأصوات التي تتهم وزارة الخارجية بالتقصير في التعامل مع مشكلة المختطفين منذ البداية، قال إن الأمر غير دقيق، مؤكدا أن الخارجية أجرت منذ اللحظات الأولي اتصالات مكثفة مع الأطراف الليبية، لمحاولة الافراج عنهم وتأمين أرواحهم.

 

ولفت إلي أن سفير في ليبيا في القاهرة يجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الليبية، مشيرًا إلى أن الوضع معقد علي الأرض في ليبيا، خاصة أنه لا يوجد أي تمثيل مصري رسمي هناك.

ولفت إلي اتصالات مع المستشفيات الموجودة في مدينة سرت، منوهًا إلي أنه كان الرد بعدم ورود أية جثامين لمصريين للمشرحة أو المستشفيات.

وشدد «عبد العاطي»، علي أن الدولة لم تقصر في مشكلة المخطتفين، وأن الحكومة لم تفرط في حقوق أبنائها، مضيفا أن وزارة الخارجية عقدت منذ بداية الأزمة 3 إجتماعات مع أهالي المختطفين لإطلاعهم أولا بأول جهود حل الأزمة.

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