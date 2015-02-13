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رونالدينيو قريب من الدوري الأنجولي

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رونالدينيو قريب من الدوري الأنجولي رونالدينيو قريب من الدوري الأنجولي

كد بينيديكت كانجامبا رئيس نادي كابوسكورب الأنجولي أن النجم البرازيلي رونالدينيو بات قريبا من الانضمام للفريق.

لاعب برشلونة السابق قد يسير على خطى مواطنه المعتزل ريفالدو والذي لعب للفريق الأنجولي من قبل، إذ أكد رئيس النادي أن رونالدينيو قد ينضم إلي النادي مع نهاية الموسم الحالي في الدوري الأنجولي.

رونالدينيو صاحب الـ34 عاما يلعب حاليا لفريق كوريتارو المكسيكي الذي انضم له سبتمبر الماضي ولديه عقد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

قال كانجامبا لقناة (بابليك تيليفيجين أنجولا):"إنه شيء مؤكد، نحن نفاوضه، ولكن عليه إنهاء التعاقد مع ناديه الحالي حتى يستطيع الانضمام إلينا يونيو القادم".

وأضاف"قد تتسائل..لماذا اخترت رونالدينيو، حسنا..أريد لاعب بقدراته الفنية في فريقي".

يذكر أن النجم البرازيلي السابق ريفالدو قد لعب لفريق كابوسكورب الأنجولي لمدة عام واحد في 2012.

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