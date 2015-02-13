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بالفيديو - في بداية المشوار الإفريقي .. سموحة يخسر بهدف أمام أهلي طرابلس

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بالفيديو - في بداية المشوار الإفريقي .. سموحة يخسر بهدف أمام أهلي طرابلس بالفيديو - في بداية المشوار الإفريقي .. سموحة يخسر بهدف أمام أهلي طرابلس

خسر فريق سموحة مباراة الذهاب من دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا أمام أهلي طرابلس الليبي بهدف مقابل لاشيء من ركلة جزاء.

هدف المباراة الوحيد كان من نصيب محمد الغنودي قائد الفريق الليبي في الدقيقة 49، ليتلقى النادي السكندي أول خسارة له في أول موسم له بالبطولات القارية.

وسيقام لقاء العودة بعد أسبوعين في والذي سيتعين على الفريق السكندري الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل.

وسيواجه المتأهل من لقاء سموحة وأهلي طرابلس، الفائز من إنيمبا النيجيري وبافلز دي بورجو البنيني في دور الـ32.

وهو الدور الذي سيبدأ فيه الأهلي مشواره بالبطولة بملاقاة الفائز من ليجا موكولمانا الموزمبيقي والجيش الوطني الرواندي.

سموحة خسر المباراة بعد تحسن نتائجه في الدوري منذ تولي حلمي طولان تدريب الفريق، إذ جمع ثماني نقاط من آخر أربع مباريات خاضها بالدوري المصري.

شاهد - هدف فوز أهلي طرابلس أمام سموحة

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فيديو اليوم السابع

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