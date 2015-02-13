أزمة البوتاجاز تشتعل بالمنوفية.. وسعر الأسطوانة 35 جنيه

اشتعلت أزمة اسطوانات البوتاجاز، من جديد، بمراكز محافظة المنوفية، بسبب النقص الحاد في أعدادها، مما أدى لتكدس عدد كبير من المواطنيين أمام المستودعات واللجان الشعبية لتوزيع الانابيب وحدوث مشاجرات بين المواطنين وأصحاب المستودعات.

وأكد أهالى مدينة الباجور، أن مستودع توزيع اسطوانات الغاز مغلق منذ ثلاثة أيام بسبب نقص حصة المركز من الاسطوانات حيث ينتظر سامح مدبولى امام المستودع منذ اربعة ايام لتغيير الاسطوانة قائلا ” مفيش أزمة انابيب.. موجودة فى السوق السوداء بـ35 جنيه.. بس احنا غلابة عندى 3أغيرهم بـ100 جنيه حرام”.

وأكد عز حما، أن اللجنة الشعبية تقوم بتوزيع اسطوانات الغاز بالمحسوبية والمعرفة قائلا ” لو تعرف رئيس اللجنة تاخد بدل الانبوبة تلاتة ولو متعرفوش تحمد ربنا لو أخدت انبوبة”.

واستنكر الأهالى تجاهل محافظ المنوفية الجديد الدكتور هشام عبد الباسط وعدم تدخله لحل أزمة الغاز، مؤكدين انه لا يستمع لشكاوى المواطنيين وحاولنا الاتصال به مرارا دون إجابة.

ومن جانبها، اعترفت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بوجود أزمة نتيجة زيادة السحب على الاسطوانات وخاصة مع برودة الجو، مؤكدين أنه تم مد المراكز التى توجد بها أزمة بسيارات بوتاجسكو فى محاولة لحل الأزمة، وزيادة حصة المحافظة إلى مليون و800 ألف اسطوانة يوميًا بدلًا من مليون و400 ألف اسطوانة بوتاجاز .