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ضبط مجموعة هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط مجموعة هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بأسيوط ضبط مجموعة هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بأسيوط

صورة أرشيفية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع مركز شرطة الفتح، من خلال حملة أمنية شنتها القوات لضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والمتاجرين فيها والهاربين من إلقاء القبض على 107 هاربين من تنفيذ احكام .

كان اللواء طارق نصر مدير امن اسيوط قد تلقى اخطارآ من المباحث الجنائية يفيد قيام حملة امنية بمركز الفتح وقد اسفرت مجهودات الحملة عن ضبط
> “أ. ع. أ” طالب ومقيم الفيما وبحوزته بندقية آلية، و”ح. ف. ح” فلاح ومقيم الكلابات الغربية وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع مطموسة الأرقام، و”ن.ك. ك” حاصل على دبلوم ومقيم الفيما وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم ضبط 107 محكوم عليهم، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

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