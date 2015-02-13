بالفيديو..متحدث «الخارجية» ينفعل على الهواء في مداخلة عن المختطفين بليبيا

انفعل السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بعدما واجهته مُقدمة برنامج «الحياة الأن»، على قناة الحياة، الجمعة، نقلا عن أهالي المختطفين في ليبيا، أنه قال لهم، «يعني إحنا ماورناش غيركم وفي حاجات تتقال وحجات متتقالش»، وعاتبت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إذا كان هذا الكلام صحيحًا.

ورد عبد العاطي، على عتاب مقدمة البرنامج، قائلا: «أولا أنا بكلم حضرتك من مقر الهيئة العامة للاستعلامات وإحنا في متابعة الأزمة مجتمعين الأن أنا سبت الاجتماع وخرجت عشان أرد على حضرتك، .. هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق».

وأضاف «عبد العاطي»، منفعلا: «الدولة كلها مهتمة وفي اتصالات مستمرة في خلية الأزمة، وفي إجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وكل المعلومات المتوفرة إحنا بنعلنها تباعاً، (أرجوكي خليني أكمل لو سمحتي)، المشاعر نحن نتفهمها تماما ولكن لابد نأخذ في الاعتبار أنا معندناش وجود رسمي هناك، والدولة بجميع مؤسساتها تتحرك ومش وزارة الخارجية فقط».