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المتحدث باسم «الكرامة»: لا توجد استقالات بالمكتب السياسي للحزب

  • مصر
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نفى طارق سعيد، أمين إعلام حزب الكرامة، والمتحدث باسم الحزب، وجود استقالات داخل المكتب السياسي بالحزب على خلفية النقاش الدائر حول انتخابات البرلمان.

وأكد المتحدث باسم الكرامة في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الحزب مشارك فى الانتخابات بالنظام الفردي، مضيفا أن اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقده، السبت، سيناقش فيه عدم المشاركة في القوائم فقط، وهذا يستوجب قرارًا من الهيئة العليا للحزب.

وأشار أمين إعلام الكرامة إلى أن المناخ السياسي السائد ومحاولات تفكيك القوائم لصالح قائمة بعينها يجعل من الصعب على الحزب الاستمرار أو المشاركة في أي قائمة، مشددا على أن الكرامة سيدفع بأكثر من 50 مرشحًا فرديًا ممن يمتلكون فرصا قوية في المنافسة على دوائرهم.

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