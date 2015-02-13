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وزير اقتصاد لبنان: السيسي «رجل المرحلة» وسيعيد مجد مصر

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قال وزير الاقتصاد اللبناني، آلان حكيم، إن الأيام أثبتت أنه كلما اشتدت الأزمات على يمنحها الله رجلا يعيد لها مجدها واعتبارها، لافتا إلي أن هذا الرجل يتمثل في الرئيس عبدالفتاح ، واصاف إياه بـ«رجل المرحلة».

وشدد وزير الاقتصاد اللبناني، في كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال المصري اللبناني، الجمعة، على أهمية خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلي تعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي، والتزام مصر بتطبيق سياسات وبرامج تهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف «حكيم»، أن تحقيق نجاح اقتصادي يدعمه الاستقرار السياسي السائد في مصر بالوقت الحاضر، لافتا إلي التعويل على الاستقرار من الجانبين المصري واللبناني للاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرا إلي أن توطيد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية مع مصر، يبعث الأمل في مستقبل أفضل للأمة العربية جمعاء.

وأكد، أهمية ملتقى الأعمال المصري اللبناني في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة العربية أزمات تستدعى التكاتف لإثبات قدرتنا على الصمود، موضحا إن الملتقى يجسد استمرارية من التاريخ العميق من الصداقة والعلاقة المميزة، وتعود إلي قرون طويلة بدأت بالتبادل التجاري بين الفراعنة والفينيقيين، واستمرت آلاف السنين، كما يجسد عمق المحبة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر والعلاقات المتينة سياسيا واجتماعيا بين البلدين.

وأوضح، أن العلاقات بين مصر ولبنان متميزة نظرا للمكانة التي يتمتع بها البلدان على الصعيد العربي والدولي، معتبرا أن الملتقى من شأنه البناء على روابط قائمة، ما يؤدي إلي زيادة التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوطيد العلاقات بين البلدين، مشيرا إلي أن التبادل التجاري شهد تراجعا خلال الفترة الماضية، داعيا إلي تفعيل العمل المشترك وعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

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