مرشحون يحررون محضراً ضد «العليا للانتخابات والمجالس الطبية» بسبب الكشف الطبي

قالت نور الهدى زكى، العضو المؤسس بتحالف 25-30، والمرشحة على قوائم «صحوة مصر»، أنها حررت محضرا بقسم شرطة مصر القديمة ضد اللجنة العليا للانتخابات، والمجالس الطبية المتخصصة، لامتناع مستشفى هرمل عن توقيع الكشف الطبى عليها، والتأكد فقط من السلامة العصبية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات والمسكرات، امتثالا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وهو ما يستوجب تخفيض قيمة الكشف الطبى إلى 2850 جنيها.

وأضافت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنها والدكتورة سعاد حمودة، نقيبة صيادلة الإسماعيلية، المرشحة أيضا على قوائم صحوة مصر، والمهندس محمد اﻷشقر، وكيل نقابة المهندسين، المرشح مستقل فردى، حرروا محضرا بقسم مصر القديمة بهذا الشأن.

وأوضحت «زكي» أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أبلغها بضرورة أن تخاطب اللجنة العليا للانتخابات المجالس الطبية المتخصصة التي بدورها تخاطب المستشفيات المنوط بها توقيع الكشف الطبى على المرشحين.