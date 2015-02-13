إصابة طفلين بأنفلونزا الطيور بالبحيرة

قالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالبحيرة، إنه تم احتجاز طفلين بعد اكتشاف إصابتهما بأنفلونزا الطيور.

وأوضحت المصادر أن التحاليل أثبتت إصابة كل من الطفلين «محمد .خ .ر»، سنتين ونصف السنة، محتجز بمستشفى حميات دمنهور، و«سعيد.ع.ع»، 5 سنوات، محتجز حاليًا بمستشفى صدر المعمورة بمحافظة الإسكندرية، بفيروس أنفلونزا الطيور، وحالتهما مستقرة، وتتم ملاحظتهما خارج العناية المركزة.

وأكدت المصادر أنه تم إجراء التعقيمات اللازمة بمعرفة مديرية الطب البيطري لمنزلي الطفلين، كما تم أخذ عينات من المخالطين لهما لتحليلها في المعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.