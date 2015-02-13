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إحباط 8 محاولات تفجير إرهابية استهدفت قاعدة عسكرية غرب الأنبار بالعراق

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إحباط 8 محاولات تفجير إرهابية استهدفت قاعدة عسكرية غرب الأنبار بالعراق إحباط 8 محاولات تفجير إرهابية استهدفت قاعدة عسكرية غرب الأنبار بالعراق

الجيش العراقي

تمكنت القوات الأمنية العراقية من إحباط محاولات تفجير انتحارية والقضاء على ثمانية إرهابيين انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل إلى قاعدة “عين الأسد” في ناحية حديثة غرب محافظة الأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن القوات الأمنية المتحصنة في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي التي تبعد 90 كيلومترا غرب الرمادي تمكنت ظهر اليوم من قتل ثمانية انتحاريين من تنظيم داعش يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام حواجز القاعدة.

وأضاف المصدر أن عناصر التنظيم أطلقوا عدة قذائف وعشرات صواريخ الكاتيوشا والغراد صوب قاعدة عين الأسد مبينا أن الخسائر لم تعرف لغاية الآن.

بدوره أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي في وقت سابق اليوم أن القوات الأمنية وأبناء العشائر يسيطرون على جميع مناطق ناحية البغدادي غرب المحافظة باستثناء محيط الناحية الذي سيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي أمس بينما أشار إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى قاعدة عين الأسد لاسناد القوات الأمنية في الناحية.

وكانت قوات عراقية مشتركة أحبطت أمس محاولة تفجير سبعة جوامع وهجومين إرهابيين وقضت على ستة وخمسين إرهابيا.

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