اعتصام 1300 عامل بمصنع الجلود بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا لليوم الثالث

واصل نحو 1300 عامل بمصنع الجلود بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، فى محافظة المنوفية اليوم الجمعة، اعتصامهم المفتوح لليوم الثالث عشر على التوالي داخل المصنع فى ظل تجاهل محافظ المنوفية الجديد مناشدة العمال له ورفضه مقابلتهم لتدخل لحل ازمتهم مع صاحب المصنع لرفضه منحهم الأرباح والزيادة السنوية المقررة لهم متهمينه بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة المصنع ومكتب العمل.

وقال رامى الدوبلى أحد العمال أنه معتصمون للمطالبة ببدل المخاطر حيث أنهم يتعرضون للموت داخل المصنع بسبب استخدام كيماويات سامة دون وجود حد للامان الصناعى .

وأضاف أنهم اجتمعوا مع سكرتير محافظة المنوفية اللواء اسامة فرج الذى وعدهم بحل المشكلة وارسل اليهم وكيل وزارة القوى العاملة الذى تضامن معهم ولكن بعد اجتماعه مع الادارة فوجئوا بتغير موقفه مؤكدا لهم عدم وجود حلول لمشكلتهم وان اعتصامهم ضد القانون.

وعلى الجانب الآخر، اتهم العاملون بالمصنع محافظ المنوفية الجديد هشام عبد الباسط بتجاهل مطالبهم حيث حاولوا الاتصال به وارسال رسائل اليه للاستغاثة به ولكن دون جدوى .

وطالب العمال مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة مشروعية مطالبهم من عدمه بتمثيل من العمال، حيث يطالبون بصرف الارباح السنوية وصرف بدل المخاطر وزيادة المرتبات والعلاوات وعودة العمال المفصولين واعادة مكافاة نهاية الخدمة التى تم الغائها نظرا لما يتعرضون له من مخاطر داخل الشركة.