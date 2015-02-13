مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث طريق بحفل زفاف بأسيوط

لقي شخص مصرعه واصيب 5 اخرين باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء طارق نصر مدير أمن اسيوط ، اخطارا من مستشفي ساحل سليم المركزي يفيد وصول جثة لشخص مجهول الاسم والهوية و 5 مصابين من بينهم شخص فاقد الوعي، وعلي عبد العال مهران عبد اللطيف 22 سنة وعلي عبد الرحمن محمد سليمان، وعماد عبد الرحمن محمد سليمان وأسامه عبد الحي تاج خليل.

وتبين بالبحث والتحري، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين كانت تسير في حفل زفاف بمركز ساحل سليم، وتم رفع اثار الحادث وانتداب المهندس الفني لمعرفة أسباب الحادث وتحرير محضر بالواقعة.