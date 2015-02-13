غدًا… نقابة الصحفيين تبدأ في تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي

تبدأ نقابة الصحفيين، غدًا السبت، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفى لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من السبت 14 فبراير، حتى الأربعاء 18 فبراير.

وقالت النقابة فى بيان لها، إنه سيتم تلقى الطلبات من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير “الأربعاء” حيث يغلق باب الترشح فى الساعة الثانية عشرة ظهراً، على أن يُفتح باب التنازلات فى الخمسة أيام التالية من 19 إلى 23 فبراير، تنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، وتجتمع اللجنة المشرفة على الانتخابات فى اليوم نفسه لإعلان الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، والتى ستجرى خلال الاجتماع الذى سيتم دعوة الجمعية العمومية إلى عقده يوم الجمعة السادس من مارس المقبل.

وأشارت النقابة إلى أنه ستُقدم طلبات الترشح فى “القاعة المستديرة” بالدور الثالث بمبنى النقابة إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمُشكلة من عدد من أقدم أعضاء النقابة فى جدولى المشتغلين والمعاشات واثنين من مستشارى مجلس الدولة، إضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وفقَا لقانون النقابة والذى ينص أيضاً على حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، فى التقدم للترشح لعضوية المجلس.

وأوضحت النقابة، أنه يشترط فى المرشح لمنصب النقيب أن يكون العضو قد أمضى 10 سنوات على الأقل بجدول المشتغلين، وفى كل الأحوال يجب ألا يكون قد وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويُطلب من كل المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة، وتمغة صحفية بقيمة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد التى ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابى.