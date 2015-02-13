تجهيز 587 مركز انتخابي في 12 دائرة لاستقبال الناخبين في المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن تجهيز 587 مركز انتخابي بدوائر المحافظة والبالغ عددها 12 دائرة ، لاستقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يومي 22 و 23 مارس القادم ، وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة تجهيز اللجان والمقار الانتخابية بمراكز المحافظة التسع.

وشدد بالمرور علي كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه للسيدات والرجال وتحديد المسئولين عنها ، مع توفير مقاعد للناخبين بكل مقر انتخابي لاستقبال كبار السن كذلك تحديد أسماء خدمات المعاونة لأعضاء اللجان والناخبين.

وقال المحافظ، أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة سوف تبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة توزيع قوات التأمين ومتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولي وتلقي أية شكاوي والتعامل معها فوراً.

وأكد على ضرورة مراجعة وسائل الحماية المدنية وحنفيات الحريق بكل لجنة ومقر انتخابي لتكون جاهزة للاستخدام في حالة حدوث أي طارئ والتأكد من وجود مولدات كهربائية فورا طبقا للتعليمات الواردة في ذلك الشأن ، والتأكد من حالة ونظافة الأسوار بكافة المراكز الانتخابية وجودتها بحيث يتم تهيئة اللجنة طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وبشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

ووجه المحافظ بوضع خطة لتجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان ورجال القوات المسلحة والشرطة وتفادي كافة الملاحظات فوراً كذلك تجهيز نزل الشباب والتنسيق مع كافة الفنادق بالمحافظة لمعرفة طاقتها الاستيعابية في حالة الاحتياج إليها.

وتضم دائرة العدوة 25 مركز انتخابي ومغاغة 62 وبني مزار 73 ومطاي 43 وسمالوط 77 وقسم المنيا 35 مركز انتخابي ومركز المنيا 65 مركز انتخابي ، ومركز واحد بالمنيا الجديدة و58 مركز انتخابي بابوقرقاص ،أما قسم ملوي فيضم 18مركز انتخابي ومركز ملوي 86 وديرمواس 44 مركز انتخابي.