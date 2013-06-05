النيابة تأمر بضبط وإحضار المحرضين على إضراب العاملين بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، بضبط وإحضار عدد من العمال المحرضين على إضراب العاملين بمطار القاهرة والذين تسببوا فى وقف حركة الإقلاع بمطار رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.

جاء ذلك على خلفية قيام حوالى 60 شخصا من موظفى الجمارك العاملين بمطار القاهرة الدولى، بالإضراب للحصول على بعض المطالب.

وتجمع العاملين المضربين بداخل مطار رقم واحد، ورفعوا لافتات تحمل مطالبهم بتحسين الرواتب وزيادة الحوافز، ومع عدم الاستجابة لمطالبهم انتقل العاملين إلى مطار رقم 3 وقاموا بتعطيل حركة إقلاع الطائرات ومنع العاملين زملائهم من إيصال حقائب المسافرين إلى الطائرات، وذلك بقصد لفت نظر الإدارة إلى طلباتهم بزيادة الرواتب وتحسين الحوافز.