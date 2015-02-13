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مدير أمن مطروح : مضاعفه ضباط الجوازات بمنفذ السلوم البري بعد قرار الرئيس بإجلاء المصريين من ليبيا

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مدير أمن مطروح : مضاعفه ضباط الجوازات بمنفذ السلوم البري بعد قرار الرئيس بإجلاء المصريين من ليبيا مدير أمن مطروح : مضاعفه ضباط الجوازات بمنفذ السلوم البري بعد قرار الرئيس بإجلاء المصريين من ليبيا

صرح اللواء العناني حمودة مساعد وزير الداخليه ومدير أمن مطروح أنه صدرت تعليمات للمنفذ المصري بالسلوم بمنع الراحات والأجازات ومضاعفه اعداد ضباط قسم الجوازات والجنسيه بالمنفذ المصري تحسبا لاستقبال أعداد متزايدة من المصريين الراغبين في العودة الي بلدهم بعد قرار رئيس الجمهوريه بإجلاء المصريين .

وأضاف العناني أنه صدرت توجيهات بتسهيل اجراءات عودة المصريين من ليبيا عبر المنفذ المصري ودخولهم بوثيقه سفر اذا كانوا لايحملون جوازات سفرهم معهم، وأشار العناني الي أن العمل بالمنفذ المصري. مستمر دون توقف ودون أجازات أو راحات نظرا للظروف التي يمر بها المصريون في ليبيا.

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