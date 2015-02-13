ميناء الإسكندرية يُحبط تهريب 30 طن ألعاب نارية محظور دخولها البلاد

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحري، من إحباط محاولة تهريب 30 طن ألعاب نارية محظور دخولها البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بمحافظة الجيزة بإستيراد حاوية مشمولها (أسلاك ) واردة للبلاد من دولة الصين عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وإخفاء كميات كبيرة من الألعاب النارية من البضائع المحظورة والمخالفة داخل مشمول الرسالة بقصد تهريبها لداخل البلاد .

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الحاوية، وأسفرت أعمالها عن ضبط 786 كرتونة مختلفة الأحجام والأوزان وزنت 30 طن ألعاب نارية مختلفة الأصناف والأشكال .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة، وتواصل أجهزة الوزارة جهودها لإحكام السيطرة على المنافذ المختلفة ومنع أى محاولات تهريب تهدد أمن وسلامة الوطن.