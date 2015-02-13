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اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يدين مقتل 3 طلاب مسلمين فى “نورث كارولينا”

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اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يدين مقتل 3 طلاب مسلمين فى “نورث كارولينا” اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يدين مقتل 3 طلاب مسلمين فى “نورث كارولينا”

الضحايا الثلاثة

أدان اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا مقتل ثلاثة طلاب مسلمين فى ولاية نورث كارولينا فى جريمة نكراء وعمل إرهابى خسيس، كما أدان الاتحاد الصمت العالمى الرهيب وتجاهل الإعلام الغربى والأمريكى لمقتل هذه الأسرة المسلمة وعدم تعامله بحيادية ومهنيه نظراً لأن القاتل المجرم أمريكى.

وقال مصطفى عبد الله، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لاتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، إن رئاسة وأمانة وأعضاء الاتحاد يتقدمون جميعًا بخالص العزاء لأسرة الشهداء خاصة والمسلمين فى أنحاء العالم عامة داعين الله ان تشملهم رحمته وان يدخلهم فسيح جناته.

وأضاف أن الاتحاد يقارن بأسف شديد بين تعامل الإعلام الغربى مع حادث “شارلي إبدو”، وبين تعامله المؤسف وغير الإنسانى وغير المهنى مع حادث نورث كارولينا الإرهابى.

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