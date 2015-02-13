مستشار الرئيس لشئون القبائل : مصادر ليبيه أكدت أن «داعش» لم تعدم المصريين المختطفين حتى الآن

صرح العمدة أحمد أبو طرام مستشار الرئيس لشئون القبائل العربيه أن هناك مساعي بدأت مبكرة بين الجانب المصري والجانب الليبي علي المستوي الشعبي والقبلي لمحاولة حل أزمة المصريين الأقباط المختطفين من قبل داعش ليبيا.

وأشار العمدة احمد طرام أن مصادر ليبيه قبليه أكدت له أن داعش ليبيا لم تقم باعدام المصريين المختطفين حتي الآن وأن هناك مساعي ليبيه للحيلوله دون اعدامهم، وأضاف أنه تم. فتح اتصال مباشر علي المستوي القبلي بين القبائل المصريه بمطروح وبين القبائل الليبيه بسرت والبيضا وطبرق وهي المدن القريبه من تمركزات دواعش ليبيا وأشار طرام الي أن قنوات الاتصال التي تم فتحها تتم علي قدم وساق من أجل الوصول الي حل لعدم اراقه دم المصريين في ليبيا وذلك من خلال ممارسه ضغوط قبليه ليبيه علي الليبيين المتواجدين في صفوف داعش ليبيا من أجل الافراج عن المصريين المختطفين هناك.

وأكد العمده احمد طرام أن مايحدث للمصريين في ليبيا علي يد داعش من اختطاف ممنهج لفئه مصريه بعينها هو عمل عنصري تمييزي لايستهدف غير النيل من وحده هذا الوطن وهذا علي عكس مايريدون فالوطن المصري يزداد تمساكا ورباطه في الأزمات والملمات ‘ وأوضح العمده طرام أن هناك تنسيقا قبليا مصري ليبي يجري علي قذم وساق من أجل الوصول الي المصريين المختطفين ومنع اعدامهم وتجري هذه الوساطات بتفعيل لجنه الاتصال المصريه الليبيه المشتركه وكل ماتصل اليه اللجنه سيتم فورا تقديمه علي مكتب الرئيس السيسي فور وصوله.