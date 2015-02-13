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مقتل 26 عنصر تكفيري من تنظيم بيت المقدس في ضربات للأباتشي برفح والشيخ زويد

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مقتل 26 عنصر تكفيري من تنظيم بيت المقدس في ضربات للأباتشي برفح والشيخ زويد مقتل 26 عنصر تكفيري من تنظيم بيت المقدس في ضربات للأباتشي برفح والشيخ زويد

صورة أرشيفية

 

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي بشمال سيناء، أن حصيلة الضربات الجوية التي شنتها الاباتشي منذ مساء أمس الخميس وحتي فجر اليوم الجمعة، أسفرت عن سقوط 26 قتيل من التكفيريين من تنظيم بيت المقدس برفح والشيخ زويد.

وأوضحت المصادر، أن الأباتشي أغارت علي قرية الغرة جنوب الشيخ زويد وقصفت منزلا بداخله تجمع لعناصر تكفيرية تابعة لتنظيم بيت المقدس، وأسفر القصف عن مقتل 8 عناصر تكفيرية ونسف سيارة النترا بداخلها 4 عناصر حاولوا الهروب قبل القصف بلحظات وتفحمت السيارة بمن فيها.

وقصفت الأباتشي تجمع بمنزل بقرية التومة جنوب الشيخ زويد، وأسفر القصف عن مقتل 6 عناصر تكفيرية كما تم قصف منزلًا لعناصر تكفيرية بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد وقتل بداخله 4 عناصر، علاوة علي قصف منزل القيادي التكفيري عودة أبو فريح بقرية المهدية جنوب رفح ومقتل 8 عناصر تكفيرية وإصابة 10 عناصر آخرين.

وتوجه القوات البرية العسكرية حملات مكثفة، ضد معاقل بيت المقدس، جنوبي رفح والشيخ زويد، بعد الضربات الجوية مباشرة تحت غطاء جوي.

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