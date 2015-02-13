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كوريا الشمالية: نعمل على عسكرة عامة للدولة لتحقيق النصر ضد أمريكا

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كوريا الشمالية: نعمل على عسكرة عامة للدولة لتحقيق النصر ضد أمريكا كوريا الشمالية: نعمل على عسكرة عامة للدولة لتحقيق النصر ضد أمريكا

زعيم كوريا الشمالية وعدد من قيادات الجيش

قررت النخبة الحاكمة في بيونج يانج تطوير أدوات قتالية متطورة بينها الأسلحة الذكية والطائرات من دون طيار، في سبيل النصر على الولايات المتحدة في “المعركة الحاسمة”.

واتخذت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري اليوم في الذكرى الـسبعين لتأسيسه قرارا حول مسائل التنمية المستقبلية للدولة بما فيها في المجال العسكري.

وجاء في قرار اللجنة المركزية ضرورة تعزيز الجيش الشعبي والعمل على “عسكرة عامة للدولة لتتحول إلى حصن” للوصول في النهاية إلى “النصر على الولايات المتحدة في المعركة الحاسمة”، بالإضافة إلى تعزيز الصناعات العسكرية وفق أحدث القواعد العلمية والتكنولوجية، عن طريق تطوير أسلحة قوية صغيرة الحجم وخفيفة وروبوتات ذكية تتناسب مع المتطلبات العصرية.

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