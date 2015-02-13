بالفيديو: شاب ينفق 175 ألف دولار ليحوّل نفسه إلى مادونا

أقدم الشاب الأمريكي Adam Guerra على تغيير شكله تماماً ليُصبح شبيهاً بالنجمة العالمية Madonna.

Adam البالغ من العمر 27 عاماً قال إنه يعشق هذه المغنية منذ أن كان في الـ 12 من عمره، وقد تحوّل هذا الإعجاب والحبّ إلى هوس وإدمان خارجين عن سيطرته.

وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أنّ Guerra أجرى 18 عملية تجميل، وأنفق حوالى 175 ألف دولار، ليحوّل نفسه إلى نسخة طبق الأصل عن أسطورة البوب Madonna.

أما Michael حبيب Adam ، فقد أبدى خلال حديثه عبر قناة TLC انزعاجه من تصرّفات Guerra التي تخطّت الحدود، وقال: "لم أعد أحتمل هوسه وجنونه أبداً. أريد أن أواعد رجلاً.. وليس امرأة خمسينيّة".

وأضاف: "أنا أحبّه وأهتمّ لأمره كثيراً، لكن إدمانه Madonna سيدمّر كلّ شيء، وسيُنهي علاقتنا للأسف.. أتساءل متى سيستفيق Adam من غيبوبته الطويلة".

ومن جهتها، أكّدت Annette Guerra والدة Adam إنها تكره المغنية Madonna، وتشعر بالخجل من عمل ابنها، وتحاول إخفاء تصرفاته الغريبة عن أصدقائها ومعارفها.

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