أطباء السكر والتغذية ينصحون بتناول 3 ملاعق من السكر العادى

الكثير من مرضى السكر قد يلجأون إلى استخدام المحليات الصناعية فى تحلية المشروبات بدلا من السكر العادى أو سكر الفركتوز، وذلك رغبة منهم فى ضبط السكر فى الدم، وأيضا الذين يقومون بعمل رجيم من أجل خفض عدد السعرات الحرارية.. فهل من الأفضل تناول السكر العادى بالنسبة لمرضى السكر وراغبى الرشاقة وبنسب قليلة أم يلجأون إلى تناول الإسبرتام أو سكر الفركتوز؟

يقول الدكتور طارق رشدى أستاذ التغذية الإكلينيكية بطب قصر العينى إن استخدام بدائل السكر يحتاجها مريض السكر ومريض السمنة ومريض الضغط بصفة عامة ولكن يجب توظيفها حتى يستفيد منها المريض دون الضرر بصحته فهناك مواد طبيعية مثل سكر الفركتوز أو سكر الفاكهة وهذا النوع من السكر لا يحتوى على سعرات قليلة ولكنه مركز جدا فى التحلية حيث إن المريض يستطيع أن يأخذ منه كمية قليلة جدا وتؤدى إلى تحلية عالية، وهذا ما يقلل من استخدامه والمزايا أنه طبيعى وآمن ولكن يفضل أن لا يستخدم بإسراف ويجب أن لا يتناوله الأطفال بكثرة وخاصة الذين يعانون من الحساسية من مادة الفركتوز.

وقد ارتبطت مادة السكرين بالعديد من المشاكل الصحية فى الماضى، وتم اتهامها فى وقت من الأوقات بزيادة نسبة الإصابة بالسرطان.

أما مادة الإسبرتام فهى مادة مصنعة ويجب أن يتم تناولها بحذر لأنها تدخل فى الوقت الحالى فى معظم منتجات الدايت فالأمر لا يقتصر فقط عما يتناوله المريض فقط كبديل للسكر وإنما يضع فى حسبانه جميع المنتجات الدايت التى يتناولها حتى لا يأخذ منها كميات كبيرة دون أن يشعر.

> وهناك بعض الأبحاث أثبتت أنها مرتبطة بالإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبى والأبحاث تجرى الآن عن علاقتها بالأورام السرطانية.

والبديل هو أن يتعود الإنسان على شرب العصائر الطبيعية دون تحلية مثل البرتقال والكنتالوب والعنب وعصير الليمون واستخدام العسل الأبيض فى تحلية بعض المشروبات فهو مفيد نظرا لاحتوائه على مادة "بروبيتك" المحسنة للمناعة ويمكن أن يتناوله مريض السكر باعتدال بديلا عن المحليات الصناعية.

وعموما فاستخدام ملعقتى سكر فى اليوم لا ضرر منه فى معظم الأحيان دون اللجوء إلى البدائل الأخرى فى التحلية.

ويؤكد الدكتور مغازى محجوب أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس أن الإسبرتام يجب أن لا يزيد تناوله عن 6 أقراص يوميا ومادة السكرين أصبحت لا تستخدم فى الوقت الحالى نظرا لارتباطها بالإصابة بالسرطان وتحسبا لذلك تم الاتفاق على أن تكون الجرعة المحددة للإسبرتام لا تزيد عن 6 أقراص فى اليوم.

أما سكر الفاكهة " الفركتوز" فيمكن لمريض السكر استخدامه بدلا من الإسبرتام لأنه أكثر أمانا وطعمه مستصاغ لأن الإسبرتام يحدث بعض المرارة فى طعم المشروب.

كما يمكن لمريض السكر تناول ثلاثة ملاعق صغيرة من السكر العادى فى اليوم الواحد بديلا عن المحليات الصناعية لأن طعمه مستساغ وأيضا لمنع حدوث أى أمراض أخرى قد تتعلق بمادة الإسبرتام.