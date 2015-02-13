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ما هو الخبر السعيد الذي كشفت عنه النجمة التركية كارولين؟

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ما هو الخبر السعيد الذي كشفت عنه النجمة التركية كارولين؟ ما هو الخبر السعيد الذي كشفت عنه النجمة التركية كارولين؟

الجمعة 13-02-2015 19:50

كشفت الممثلة الألمانية التركية الجنسية ويلما إيليس الشهيرة بكارولين في "على مرّ الزمان"، أنها حامل في شهرها الثاني، وقالت إنها سعيدة جداً بانتظارها مولودهما الأول، وتريد إنجاب 4 أطفال لأنها تحب الأطفال جداً، وتتمنى أن تكون أماً صالحة.
يذكر أن ويلما تزوّجت قبل أسابيع قليلة من رجل الأعمال التركي كريم جوش بعقد زواج شرعي في منزله بعد إشهارها إسلامها في مركز إسلامي في اسطنبول.

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