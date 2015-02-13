مادلين مطر: لا أنتظر يوم الحب لأحصل على هدية

مادلين مطر فنانة مرهفة الإحساس، وتتميّز بصوت عاطفيّ يُميّزها عن الكثيرات من بنات جيلها. في يوم الحبّ، أحبّت مادلين أن تنفّذ جلسة تصوير لتخصّ "سيدتي نت" ومعجبيه بها، كما فعلت سابقاً عندما خصّت موقعنا بجلسة تصوير رياضيّة.

هذا العام، أرادت مادلين أن تكون مميّزة من غيرها من الفنانات في يوم الحبّ، فاختارت وفريقها فكرة مميّزة لتنفيذها.

ذكرت مادلين لـ"سيدتي نت" أنها منذ حوالى العام تقريباً، تخطط مع مصوّر "سيدتي نت" الزميل ذبيان سعد للقيام بفكرة خاصّة بهذا اليوم المميّز، لكنها كانت في شغلٍ، خلال السنة الماضية، ما أجّل تنفيذ الفكرة إلى هذه السنة، برغم أسفارها الكثيرة.

ارتدت مادلين خلال التصوير فستاناً من تصميم المصمّم الشاب خضر شمس الدين الذي نفّذ لها فكرة فستان يُناسب جلسة التصوير، لتبدو كأميرة حالمة. أمّا المكياج فكان لخبير التجميل محمد حيفاوي، فيما وضع لمساته على الشعر كلّ من أحمد وعصام هوشي.

وقد تمّ التصوير في منزل قديم في منطقة الأشرفية البيروتيّة. وبعد انتهاء جلسة التصوير، كان لنا مع مادلين هذه الدردشة السريعة:

ألا تزال مادلين تعيش قصّة الحبّ التي كشفتها مسبقاً لـ"سيدتي نت"؟

طبعاً.

هل تنعكس حالة الحبّ التي تعيشينها على الجلسة المخصّصة أصلاً ليوم الحبّ؟

من المؤكّد أنّ الحالة التي يعيشها الإنسان تنعكس في شخصيته وعمله. وعندما أرى فريق العمل الذي يرافقني ويحرص على صورتي ويتابع أدقّ التفاصيل الصغيرة، أشعر بالسعادة. وحتى في بعض اللقطات يُريدني المصوّر أن أكون جديّة، لكنني لا أستطيع. وتتابع: "المرح يجعلني أكثر راحة، والحبّ يُعطيني سعادة غير موصوفة".

الفنانة التي تعيش قصة حبّ، هل تؤدّي أغنياتها بطريقة أفضل؟

لا، فصوت الفنان هو ملكه. مثلاً: صوتي يتميّز بخامته العاطفية والرومانسية، ولا علاقة لهذا الأمر بأداء الأغاني. وعندما ندخل الستوديو نستغني عن كلّ شيء في الخارج، ويصبح تركيزنا على الغناء فقط.

برأيك، هل يمكن للفنانة أن توفق بين الحبّ والفن؟

بالطبع، إذا كان الشريك متفهّماً، وذا عقل كبير، وداعماً لها، فإنّ بإمكانها أن تنجح؛ فملايين من الناس تكون معجبة بها، وعليها أن تراهن على قدرته على التحمّل.

ما هي أجمل هدية تلقيتها في يوم الحبّ؟

أنا لست من الأشخاص الذين ينتظرون هدية قيّمة، فالمواقف الشخصية تهمّني أكثر، لذا لا أنتظر يوم الحب لأحصل على هدية، فكلّ يوم أنتظر من حبيبي هدية شرط أن تكون خاصّة ومعنويّة.

متى سنفرح بك، ونراك بالفستان الأبيض؟

أعدكم بأن تكونوا أوّل من يعلم بخبر زفافي، عندما أقرّر.

ما هي أفضل أغنية أدّتها مادلين خلال مسيرتها الفنية، وتُناسب يوم الحب؟

غنيت كثيراً للحب، ولكنني أحبّ أغنية "بحبك وداري"، لأنها تحمل في طيّاتها غراماً وشجناً وعاطفة بدرجة عالية.

بعد أغنيتك "تعبانة"، لاحظنا أنّ إليسا غنّت "تعبت منك"، وريم نصري "تعباني"، لماذا برأيك؟

(تضحك) كلّ الفنانين تعبانين معي، كانت البداية معي، وكرت السُبحة.

ماذا عن أعمالك الجديدة؟

لديّ أعمال جديدة، وفي الوقت الحالي لديّ سفر إلى باريس وقطر، وبعدها سنرى ما الذي سيحصل معي في مسلسل "الفاتنة"، الذي سأشارك فيه لرمضان المقبل. بعدها، سأختار "سينغل" جديداً لعام 2015.

كلمة أخيرة لقراء "سيدتي نت"؟

أتمنى أن أبقى عند حسن ظنكم دائماً. وسامحوني إذا قصّرت قليلاً، فالفنان لا يمكنه أن يغنّي في ظلّ الأوضاع السيّئة التي نراها من حولنا، ولكن نبذل قصارى جهدنا لنبقى حاضرين في الساحة الغنائية ونقدّم أعمالاً ترضي الجمهور.

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