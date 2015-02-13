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محافظ كفر الشيخ لوكيل الأوقاف: مصر تنتظر الكثير من الأئمة وأنتم نموذج فريد في الإخلاص

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> طالب الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ الشيخ، سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بأن يعمل الأئمة والخطباء على توعية الشباب وتبسيط تعاليم ديننا السمح الوسطي.

جاء ذلك عقب صلاة الجمعة في جلسة جانبية بين المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف بمسجد الإستاد بمدينة كفر الشيخ.

وأشاد المحافظ بخطبة الجمعة التي وضحت خطورة الكذب وضرورة تنشئة الشباب على الصدق كما أشاد بدور الأئمة في المرحلة القادمة.

وأكد المحافظ، أن الأئمة يستشعرون خطورة المرحلة وأنهم قدموا بالأدلة والبراهين على إخلاصهم لوطنهم وهم نموذج فريد للإخلاص لمصر من خلال تبصير الناس بالإسلام الصحيح مضيفاً أن تنظر المزيد من الأئمة لأنهم عقل الأمة قلبها النابض.

وعلى جانب أخر، أكد الشيخ سعد القفي وكيل وزارة الأوقاف، أن محافظ كفر الشيخ حريص على الاستماع للأهالي، وأن انطباعات أهالي المحافظة عنه خلال جولاته المكوكية بثت فيهم الأمل في قيادة تنفيذية ستغير الكثير بكفر الشيخ وسيكون له أثر على كافة القطاعات وستعمل على حل المشاكل المتراكمة.

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