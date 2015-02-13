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ضبط 4 من عناصر الإخوان لقيامهم بتنظيم مسيرات والقيام بأعمال تخريبية بالدقهلية

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ضبط 4 من عناصر الإخوان لقيامهم بتنظيم مسيرات والقيام بأعمال تخريبية بالدقهلية ضبط 4 من عناصر الإخوان لقيامهم بتنظيم مسيرات والقيام بأعمال تخريبية بالدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية، من ضبط 4 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لقيامهم بتنظيم مسيرات ومظاهرات والقيام بأعمال تخريبية وضبط بندقية خرطوش و 2 مسدس و 10 طلقات نارية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالدقهلية قيام بعض عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بتنظيم مسيرات ومظاهرات والقيام بأعمال تخريبية وهم كلٍ من السيد رمضان محمد على الإمام ” سن 41 ، مدرس، وإبراهيم محمد أحمد إبراهيم ” سن 48 ، موظف،ومعاذ إبراهيم محمد أحمد ” سن 29 ، طالب بجامعة الأزهر، و السيد نصار السيد علوان ” سن 43 ، مدرس، ومقميمن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين .

وعقب تقنين الإجراءات وبتفتيش منازل المتهمين تم ضبطهم جميعاً عدا الأول الذى تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( بندقية خرطوش و 10 طلقات نارية من ذات العيار ، 2 مسدس.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المذكورين خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهارب.

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