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استنفار أمني على الحدود الغربية المصرية بعد تهديدات «داعش ليبيا»

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قال اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، الجمعة، إن منفذ السلوم البري على الحدود "المصرية- الليبية" يشهد استنفارًا أمنيًا وانتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة والقوات المسلحة المصرية، بعد التهديدات الأخيرة من «داعش ليبيا» تجاه مصريين أقباط تم اختطافهم منذ شهر تقريبًا بمدينة سرت الليبية.

وأضاف أن قوات عناصر حرس الحدود، التابعة لقوات المنطقة الغربية العسكرية، قامت بتكثيف تواجدها على حدود الغربية مع ليبيا لإحكام السيطرة على حركة السفر بين مصر وليبيا عبر المنفذ المصري بالسلوم والمنافذ غير الشرعية، مشيراً إلى أن مديرية أمن مطروح قد رفعت حالة الاستعداد القصوى بالتعاون مع وحدات من الجيش لتأمين مخارج ومداخل المحافظة.

وأضاف «حمودة» أنه تم تعزيز التمركزات الشرطية والكمائن المتحركة والثابتة على الدروب والمدقات الصحراوية المنتشرة عبر الحدود بين البلدين، خاصة بنطاق مدينتي السلوم وسيوة.

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