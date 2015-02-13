«مصدر دبلوماسي»: لا توجد تأكيدات حتى الآن حول مصير المصريين المختطفين في ليبيا

أكد مصدر دبلوماسي مسؤول أنه لا توجد حتى هذه اللحظة، أي تأكيدات حول مصير المصريين المختطفين في ليبيا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال «المصدر» لـ«المصري اليوم»: لا توجد أي أدلة تفيد بأن التنظيم المتطرف قام بقتل المختطفين مثلما يتردد، موضحًا أن اتصالات تجري على مدار الساعة بالحكومة الليبية، وكافة الأطراف الليبية، وشيوخ القبائل منذ اختطافهم لمحاولة سرعه الإفراج عنهم.

وأشار «المصدر» إلى اتصالات جرت خلال الساعات الماضية مع عدد من المستشفيات الليبية للتأكد من وصول أي جثامين تخص مصريين، لافتًا إلى أن ردود هذه المستشفيات بعدم وصول أي جثامين لمصريين لها.

وأضاف أن خلية الأزمة التي تم تشكيلها لمتابعة هذه المشكلة تواصل إجتماعاتها لمتابعة التطورات أولا بأول، مجددًا تحذيرات وزارة الخارجية للمصريين، بعدم السفر إلى ليبيا في الوقت الراهن، مستنكرًا محاولة بعض المصريين السفر إلى ليبيا، بالرغم من التحذيرات المتكررة بهذا الشأن.

وطالب «المصدر» المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية حاليًا بعدم الذهاب إلى أي مناطق تشهد اشتباكات مسلحة، وضرورة الحرص والحذر عند تحركهم.