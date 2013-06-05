أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

أستاذ ثروة سمكية: أوروبا لا تستورد "البلطي" من مصر بسبب التلوث

Google+ Print
أستاذ ثروة سمكية: أوروبا لا تستورد "البلطي" من مصر بسبب التلوث أستاذ ثروة سمكية: أوروبا لا تستورد "البلطي" من مصر بسبب التلوث
صلاح العياط يؤكد أمام "الشورى" أن بحيرة المنزلة هي الأنظف في .. ويطالب بتطوير بواغيزها

كتب : محمد حمدي الأربعاء 05-06-2013 17:07

قال الدكتور صلاح العياط، أستاذ الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، إن الإنتاج الذي تتحدث عنه هيئة الثروة السمكية غير دقيق وليس فعليا، لافتا إلى أن أوروبا لا تستورد أسماك البلطي من مصر بسبب التلوث.

وطالب العياط، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى لبحث مشكلات هيئة الثروة السمكية والبحيرات الخاصة بالاستزراع، بضرورة تطوير بواغيز بحيرة المنزلة بدلا من تحويل المصارف الزراعية على البحر، متسائلا: "لماذا لا نحول هذه المصارف إلى صحراء بلبيس لزراعة أشجار الأخشاب والوقود؟".

وأوضح أن بحيرة البردويل هي أنظف بحيرة في مصر، ولابد من تنميتها بالمفرخات، خاصه أن إنتاجها لا يزيد على أربعة آلاف طن، والإجراءات البيروقراطية بهيئة الثروة السمكية تنهك القطاع الخاص وتؤدي لهروب المستثمرين. وأشار إلى أن الهيئة لديها أرقام غير صحيحة، والإنتاج الذي تتحدث عنه غير دقيق وليس فعليا، مشددا على أن أوروبا لا تستورد أسماك البلطي من مصر بسبب التلوث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي