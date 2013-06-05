أستاذ ثروة سمكية: أوروبا لا تستورد "البلطي" من مصر بسبب التلوث

صلاح العياط يؤكد أمام "الشورى" أن بحيرة المنزلة هي الأنظف في مصر .. ويطالب بتطوير بواغيزها

كتب : محمد حمدي الأربعاء 05-06-2013 17:07

قال الدكتور صلاح العياط، أستاذ الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، إن الإنتاج الذي تتحدث عنه هيئة الثروة السمكية غير دقيق وليس فعليا، لافتا إلى أن أوروبا لا تستورد أسماك البلطي من مصر بسبب التلوث.

وطالب العياط، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى لبحث مشكلات هيئة الثروة السمكية والبحيرات الخاصة بالاستزراع، بضرورة تطوير بواغيز بحيرة المنزلة بدلا من تحويل المصارف الزراعية على البحر، متسائلا: "لماذا لا نحول هذه المصارف إلى صحراء بلبيس لزراعة أشجار الأخشاب والوقود؟".

وأوضح أن بحيرة البردويل هي أنظف بحيرة في مصر، ولابد من تنميتها بالمفرخات، خاصه أن إنتاجها لا يزيد على أربعة آلاف طن، والإجراءات البيروقراطية بهيئة الثروة السمكية تنهك القطاع الخاص وتؤدي لهروب المستثمرين. وأشار إلى أن الهيئة لديها أرقام غير صحيحة، والإنتاج الذي تتحدث عنه غير دقيق وليس فعليا، مشددا على أن أوروبا لا تستورد أسماك البلطي من مصر بسبب التلوث.