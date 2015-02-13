إطلالات بريانكا شوبرا تثبت أنها الهندية الأكثر أناقة

النجمة البوليوودية Priyanka Chopra مشهورة بأدوارها الناجحة وبكونها إحدى أشهر النجمات في الهند. وعلاوة على ذلك، تُعتبر من أكثر النجمات أناقة ومواكبة للموضة، حيث تفوّقت على كلّ نظيراتها في بوليوود، وبدأت بمنافسة أيقونات الموضة في هوليوود أيضاً.

ويعود السبب في ذلك لاختياراتها المميّزة على السجّادة الحمراء، إذ تحرص بشكل مستمرّ على أن تختار تصاميم من أرقى دور الأزياء العالمية وأكثرها فخامة من أمثال: Zac Posen، Gucci، Alexander McQueen، Monique Lhuillier وغيرها. لكن النجمة المتألّقة لا تكتفي بالاختيار، بل تعمل على تنسيق تصاميمها بطريقتها الخاصّة، من خلال دمج الألوان القويّة والهادئة، والمزاوجة بين العصريّة والكلاسيكيّة. نراها أحياناً في تصميم مستوحى من الخمسينات، وأحياناً في تصميم حديث ومُبتكر، وأحياناً في زيّ تقليديّ، وأحياناً في إطلالة متمرّدة وجريئة. وهذا ما جعلها تُصبح إحدى أيقونات الموضة في الهند وأكثر النجمات أناقة. كذلك تهتمّ النجمة الهندية بانتقاء اكسسواراتها، خصوصاً الأحذية، ونراها دائماً تنتعل أجملها، كما تُنسّق مجوهرات ناعمة ومميّزة مع فساتينها الفاخرة.

اخترنا لك اليوم أجمل 15 إطلالة لـ Priyanka، تُثبت من خلالها أنّها الهندية الأكثر أناقة والنجمة صاحبة الإطلالات الأكثر تميّزاً. شاهدي الصور، وأخبرينا رأيك بها وبإطلالاتها !

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