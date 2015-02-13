مفاجآت اليوم الأول من أسبوع الموضة في نيويورك

شهدنا البارحة إنطلاقة فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك وقد حمل لنا اليوم الأول العديد من المفاجأت ، كان أبرزها عرض مجموعة كانييه ويست Kanye West لماركة الأزياء الرياضية الشهيرة Adidas إذ لم تكن الأزياء نفسها حديث الناس والصحافة عن العرض إنما الحضور اللافت للمشاهير الذين أتوا دعماً لصديقهم كانييه، فقد ضم الصف الأول المصمم الأمريكي الشاب Alexander Wang بالإضافة إلى Anna Wintour رئيسة تحرير مجلة Vogue و كيم كارداشيان Kim Kardashian مع إبنتها وشقيقاتها كيندال جينر و Kendall Jenner وكلوي كارداشيان Khloe Kardashian. بالإضافة إلى نجوم الغناء منهم ريانا Rihanna ، جاي زي Jay Z، بيونسيه Beyoncé، ديدي Diddy وآخرون .

كما شهد العرض مفاجأة أخرى وهي ظهور الأخت الصغرى للأخوات كارداشيان كايلي جينر Kylie Jenner كعارضة للمرة الأولى على منصة العرض فهل نتوقع منها الظهور في عروض أخرى خلال هذا الأسبوع كذلك؟

من جهة أخرى قدمت ماركة BCBG Max Azria مجموعة شتوية أنيقة طرزت بعض القطع منها بطريقة رائعة وتفاصيل ملفته بينما ظهرت العديد من فساتين السهرة الناعمة بتصاميم رومانسية جميلة على منصة عرض Tadashi Shoji خلال اليوم الأول من أسبوع الموضة

تابعي معنا بقية العروض المميزة خلال هذا الأسبوع بشكل مباشر على حسابات سيدتي على شبكات التواصل الإجتماعي

twitter @sayidatyazya

instagram @sayidatynet

facebook @sayidatynetpage