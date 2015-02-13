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بالصور: جرأة كيم كارداشيان لا تعرف حدوداً!

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بالصور: جرأة كيم كارداشيان لا تعرف حدوداً! بالصور: جرأة كيم كارداشيان لا تعرف حدوداً!

الجمعة 13-02-2015 15:57

من المعروف عن Kim Kardashian جرأتها في الموضة وفي إطلالاتها التي تفتقر إلى الحشمة. لكن نجمة تلفزيون الواقع ـ على ما يبدو ـ قد ازدادت جرأة بعد أن قصّرت شعرها، وكأنّها تحاول أن تلفت النظر إلى شكلها الجديد، حيث رأيناها في الأيام الثلاثة الماضية في إطلالات هي الأكثر إثارة للجدل منذ مدّة!
الإطلالة الأولى كان عمادها تصميماً باللون الأحمر من قماش مُثنّى من Balmain. والتصميم عبارة عن "توب" قصيرة مع تنورة طويلة. زُيّنت الإطلالة بالكثير من الاكسسوارات البرونزية الكبيرة وبعدد من العقود وبسوارين كبيرين.
الإطلالة الثانية كانت حديث الأسبوع في حفل الـ Grammys، الذي أقيم منذ يومين، وهي عبارة عن فستان ذهبيّ بقماش برّاق من Jean Paul Gaultier مع تفاصيل معدنية على الأكتاف والأكمام والجيب، ومع شقّ كبير امتدّ من الأعلى إلى أسفل الفستان، فيما دهنت Kim بشرتها بمسحوق ذهبيّ، فبدت كتمثال لامع.
والإطلالة الثالثة اعتمدتها خلال جولة تسوّق في نيويورك، حيث كشفت عن بطنها بالرغم من البرد الشديد هناك، في وقت ارتدت قميصاً أبيض قصيراً وسروالاً بنقشة الجيش ذا خصر عالٍ، مع حذاء وصل حدّ الكاحل باللون الزيتيّ مع ربطات. وارتدت فوق ذلك معطفاً أسود طويلاً وصل حتى الأرض.
أمّا الإطلالة الرابعة فكانت بـ "توب" قصيرة وتنورة وصلت حدّ الكاحل من Calvin Klein، مع معطف لهُ ياقة من الفرو من Givenchy، وحذاء صيفي من البلاستيك الشفّاف.

ما رأيك في إطلالات Kim بعد أن قصّرت شعرها؟ أتوافقين على أنها تبالغ في جرأتها، أم أنّ الموضوع عادي بالنسبة إليها؟ شاهدي الصور، وأخبرينا!

 

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