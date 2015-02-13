باتشي إي لوتشي في إتجاه نحو العالميّة

بيروت- سيدتي نت

كونه أول صالون تجميل لبناني يفتتح فروعًا له في الدول الأوروبيّة أوّلها لندن، إفتتح باتشي إي لوتشي عام 2015 بدخوله عالم إنتاج الفيديو لأول مرة منذ عام 2010، من خلال حملة فصل الشتاء تحت عنوان: "روكسان".

تعليقّا على الحملة وضّح لبيب الشوفاني المخرج الفّني لشركة بوبولينك:" من خلال هذا الفيديو القصير الشبيه بالحلم أو الخيال، أردنا أن نوصل قصّة أربع فتيات إستطعن تضليل وجذب شاب واحد. من خلال روكسان سلطنا الضوء على آخر صيحات الموضة من شعر ومكياج لهذا الموسم.

لإضفاء المزيد من المؤثرات البصريّة، تمّ إنشاء موقع تصوير مخّصّص لهذه الحملة لإضفاء جوٌ من الحلم يأسر المشاهد إلى عالم الخيال . فالهدف الأول والأخير من تركيب موقع التصوير هو تشتيت وإرباك المشاهد، كأنّه الشاب الذي يبحث عن الفتيات الأربعة.

أربع لوكات مختلفة لأربع عارضات، جميعها تتدرّج بين تسريحة ذيل الحصان سواء المرتفعة أو المنخفضة، أو حتّى تسريحة الرفعة الكاملة التي تلقي الضوء وترسم ملامح الوجه أوضح. بالإضافة إلى تسريحة ال"بوب" القصيرة لتسليط الضوء فقط على أبرز صيحات صبغات الشعر لهذا الموسم. علّق المؤسس المشارك في باتشي إي لوتشي أنور زيدان:" أردنا في حملتنا أن نصل إلى كل إمرأة حول العالم، لهذا السبب ركّزنا على صيحات عالميّة للشعر والمكياج، صيحات ستهتم كلّ إمرأة عصريّة في إتباعها؛ وهذه خطوة مهمّة جدًّا خصوصًا بعد أن أصبح باتشي إي لوتشي صالون عالمي."