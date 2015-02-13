خاص "سيدتي": مكياج رومانسي جداً لسهرة يوم الحب

تنسيق: ميرنا عبّاس

تصوير: جهاد حجيلي لمجلة سيدتي

ماكياج: إيفانا بو سلامة

شعر: Velvet Production

الملابس والإكسسوارات من محلات: ABC Department Store, Aishti, D&G, Fendi, Celine, Jimmy Choo, Balenciaga, Valentino, Georges Hobeika, Jean Paul Karadjian, Kamishibai

وفي هذا السياق إليك ما الذي يحبه الرجل في ماكياجك؟

1. لا للماكياج في يومياتك العادية

يحب بعض الرجال المرأة التي لا تضع الماكياج على الإطلاق. لماذا؟ قد يبدو ذلك غريباً، لكنه يسمح للرجال بمعرفة ما اذ كانت المرأة تثق بنفسها ويشعرهم بأن جمالها حقيقي كما يسمح لهم بالتأكد من أنها تعتني ببشرتها ولا تستخدم كريم الأساس لاخفاء العيوب. لكن الماكياج الطبيعي الذي يرتكز على مستحضرات التجميل اللازمة يسمح لك سيدتي في الحفاظ على هذه النظرة وابراز جمالك الخاص.

2. العيون الدخانية في السهرات

تعتبر العيون الدخانية صيحة جمالية يعشقها الرجل، شرط معرفة رسمها بشكل يناسب العين ويمنحها حجماً اضافياً. اذ يعتبر هذا الأخير أن هذه التقنية في تكبير العين وابراز اشراقها هي جذابة جداً ومناسبة للسهرات والحفلات.

3. الألوان الفاتحة لماكياج مثالي

يبحث الرجل عن التوهج في وجه المرأة، ويسعى دائماً الى التفتيش عن الأسرار المخبأة في لمعان عينها. وهنا يمكن للماكياج أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف عبر استخدام الألوان الفاتحة لا سيما ظلال العيون التي تبرز لون العينين وتضيف الاشراق الى نظرتك.

4. الماسكارا لنظرة مثيرة

اذا كنت تبحثين عن طريقة للفت الشريك، يكفي أن تضعي القليل من الماسكارا بشكل تكثف الرموش وتجعلها تبدو أطول بعيدأ عن الرموش المستعارة. لكن ننصحك أن تكتفي بطبقتين على الرموش العليا وطبقة على السفلى كي لا تقعي في خطأ المبالغة.

5. تأسيس البشرة بشكل طبيعي

بالنسبة للكثير من الرجال تبدو المرأة أكثر جاذبية عندما لا تحاول الاختباء وراء الماكياج. لذلك فهم يحبون البشرة المضيئة والمشرقة بشكل طبيعي. من هنا ننصحك باختيار كريم الأساس المطابق للون بشرتك ووضعه بالطريقة الصحيحة كي لا يتضح الفرق بين وجهك وعنقك وانتبهي الى دمجه جيداً لا سيما حول الأنف والأذن.

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