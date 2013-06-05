البنك الدولى: معدلات البطالة بين النساء في مصر بلغت 40%

كتب : أ ش أ الأربعاء 05-06-2013 18:47

صرح المدير الإقليمي للبنك الدولى هارتويج شيفر أن مصر خطت خطوات رائعة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، من المفارقات أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة حيث تصل معدلات البطالة بين الشابات في مصر إلى 40%.

وقال شيفر، خلال الندوة التي عقدها البنك الدولي اليوم لمناقشة تقرير فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،والذى يعد استكمالا لتقرير التنمية في العالم 2012 :المساواة بين الجنسين والتنمية)- إنه علي الرغم من التطور الذي تحقق في مجالي الصحة والتعليم إلا أنه في بعض أقاليم مصر مازالت غير قادرة على تضييق الفجوة بين الجنسين.

وأوضح أنه على سبيل المثال بلغت نسبة الأمية بين الشابات في صعيد مصر 24% وهو ضعف نسبة أمية الرجال وأكثر من المتوسط بعشر نقاط، لافتا إلى أن القطاع الرسمي في مصر أصبح غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، والملتحقين من المتعلمين.

ونوه إلي ضرورة العمل على النهوض وتنمية القطاع الخاص لاستيعاب هذه الزيادة، والذي يساهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن معدل مشاركة النساء في أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتجاوز نصف المعدل العالمي، مشيرا إلى أن الحواجز القانونية والاجتماعية وعدم كفاية المهارات وضيق آفاق نمو القطاع الخاص، هي أبرز المعوقات التي تعترض مشاركة النساء في أسواق العمل في المنطقة، مشيرًا إلى أن التغيرات التي اجتاحت المنطقة على مدى العامين الماضيين تتيح فرص التعزيز جهود تحقيق المساواة بين الجنسين ولكنها تزيد أيضا من مخاطر التراجع.