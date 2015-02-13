مجهولون يشعلون النار في مجمع مدارس بالدقهلية والأمن يتهم «الإخوان»

أشعل مجهولون النيران في مجمع مدارس داخل مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، الجمعة، بعد أن أمطروه بوابل من «المولوتوف».

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز المطرية، يفيد بورود بلاغ باندلاع النيران بمجمع مدارس الوحدة المجمعة، والتي تحتوي على 4 مدراس بمراحل التعليم المختلفة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من الشباب الملثمين قذفوا مجمع المدارس بعد صلاة الجمعة بوابل من قنابل المولوتوف وجراكن البنزين حتى اشتعلت النيران وفروا هاربين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث بقيادة اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.

وأكدت مصادر أمنية أنه عُثر داخل المجمع على آثار جراكن بنزين وزجاجات «مولوتوف».

واتهمت المصادر جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء الحريق، قائلة: «هو نفس أسلوبهم المتبع في كل الحوادث المشابهة وجارٍ تحديد مرتكبي الواقعة».

يُذكر أن المجمع يضم 4 مدارس و3 دور رياض أطفال، ويقع بشارع رئيسي بمدينة المنزلة بجوار عدد من المصالح الحكومية.