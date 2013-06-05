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وقفة للقوى السياسية والأدباء بالسويس للمطالبة بإقالة وزير الثقافة

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وقفة للقوى السياسية والأدباء بالسويس للمطالبة بإقالة وزير الثقافة وقفة للقوى السياسية والأدباء بالسويس للمطالبة بإقالة وزير الثقافة

نظم عدد كبير من الأدباء والسياسيين والقيادات الحزبية وقفة احتجاجية أمام قصر ثقافة السويس، رافعين لافتات تطالب بإقالة وزير الثقافة وحرية الفن والإبداع، مؤكدين خلال وقفتهم أنهم ضد وضع قيود على الحرية، وإقالة المثقفين وأخونة الوزارة، واستبدالهم بكوادر لا تفهم شيئا فى الثقافة، وتحذر من مخاطر سرقة الوثائق والكتب بدار التوثيق، والتى لها علاقة بتاريخ جماعة الإخوان فى عهد الوزير الحالى.

وقال منصور غريب مخرج مسرحى إن هذه الوقفة هى الثانية لهم بالسويس بعد الوقفة التى نظموها يوم الأحد الماضى، للمطالبة بإقالة الوزير وضد الأخونة، مؤكدًا أن الوقفة السابقة كانت للتعبير عن الحرية وليس شيئا آخر.

من جانبه قال محمد الجناينى، مؤسس مسرح الشارع بالمحافظة، إنه تقدم باعتذار لمدير قصر الثقافة والموظفين عن أى خروج عن النص من وجهة نظرهم، حدث فى الوقفة السابقة، وهو يعتذر لجميع الموظفين الشرفاء فى الثقافة، ويطالبهم بعدم فرد أى قيود على المبدعين فى .

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مصر 365

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