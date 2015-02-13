النيابة تحتجز المتهم بتزوير أوراق رسمية تخص مصلحة الجمارك بميناء الأقصر

أمرت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات المحافظة، اليوم الجمعة، باحتجاز عاطل متهم بتزوير أوراق رسمية تخص مصلحة الجمارك بميناء الأقصر الجوي علي ذمة التحقيقات .

كما حرزت نيابة الأقصر الأوراق المزورة التي تم ضبطها بحوزة المتهم وجاري عرضها علي الخبراء المختصين .

كانت معلومات قد وردت للواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، تفيد بقيام ( أ، أ) عاطل بتحويل منزله ورشة لتزوير الأوراق الرسمية .

علي الفور تمت مداهمت منزل المتهم وتم ضبطه وبحوزته كمية من الأوراق والمستندات المزورة التي تخص مصلحة الجمارك بميناء الاقصر الجوي .