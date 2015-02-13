الهنيدي : مقتل الحسيني أبو ضيف كان محور المباحثات مع “حماية الصحفيين الأمريكية”

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن وفد لجنة حماية الصحفيين الأمريكية الذي استقبله منتصف هذا الأسبوع طالب بسرعة الكشف عن الجناة المتورطين القضايا المتعلقة بالصحفيين، خاصة قضية الصحفي الحسيني أبو ضيف الذي لقي حتفه في أحداث الاتحادية نهاية عام 2012.

وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الدولة تسعى جاهدة للوصول إلى الجناة مرتكبي جريمة قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف ، لافتا إلى أن الدولة أطلقت اسم “أبو ضيف” على الشارع الذي كان يقيم فيه وكذلك على إحدى المدارس تقديرا له من الدولة.

وتابع الهنيدي أن الوفد تساءل كذلك عن الإجراءات التي تتم في التعامل مع الصحفيين المقبوض عليهم والمحبوسين حاليا ، مشيرا إلى أنه أوضح لوفد اللجنة أن التعامل مع الصحفيين المتهمين يكون وفق الإجراءات القانونية ، وأنه لا يوجد أي متهم محتجز سواء صحفي أو غير صحفي إلا بموجب أمر قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة ، وبعد التحقيق معه بحضور محاميه.

وحول ما تردد عن وجود توافق على تعديل قانون التظاهر ، قال الهنيدي ” لا يوجد أي تعديل على القانون من جانب وزارة العدالة الانتقالية في الوقت الحالي” ، موضحا أن الوزارة استلمت بعض المقترحات بشأن تعديل القانون من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ عدة أشهر وأرسلتها بدورها لمجلس الوزراء للنظر بشأنها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، نوه الهنيدي إلى أن اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ما زالت تدرسه وتناقشه مع الجهات المعنية ، متوقعا إصداره بالتزامن مع مشروع قانون الاستثمار.

وبشأن مشروع قانون الكسب غير المشروع ، أشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون تم بحثه مع الجهات المعنية ، وأنه سيعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى أول جلسة قادمة لها بحضور رئيس جهاز الكسب غير المشروع.

أ ش أ