أخبار عاجلة

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها -
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تفحم سيارة طبيب بعد قيام مجهولين بإشعالها في أسيوط

Google+ Print
تفحم سيارة طبيب بعد قيام مجهولين بإشعالها في أسيوط تفحم سيارة طبيب بعد قيام مجهولين بإشعالها في أسيوط

صورة أرشيفية

تفحمت، منذ قليل، سيارة طبيب بمصلحة الطب الشرعي، بعد أن قام مجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف واشتعال النيران فيها بالكامل.

تلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين ملثمين بإلقاء المولوتوف علي سيارة يمتلكها طبيب بالطب الشرعي بجوار مصنع الكوكا كولا القديم، مما أدى إلي اشتعال النيران في السيارة وفروا هاربين فور وصول قوات الشرطة.

وانتقلت الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق حتي لا يمتد إلى سيارات آخري، وتم تحرير محضر بذلك.

وأفادت التحريات الأولية، أن الطبيب كان يعمل خلال لجنة الطب الشرعي المكلفة من هيئة المحكمة، وشاهد في القضية التي استشهد فيها 3 من متظاهري 30 يونيو أمام ديوان عام محافظة اسيوط .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا