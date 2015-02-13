تفحم سيارة طبيب بعد قيام مجهولين بإشعالها في أسيوط

تفحمت، منذ قليل، سيارة طبيب بمصلحة الطب الشرعي، بعد أن قام مجهولين بإلقاء زجاجات المولوتوف واشتعال النيران فيها بالكامل.

تلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين ملثمين بإلقاء المولوتوف علي سيارة يمتلكها طبيب بالطب الشرعي بجوار مصنع الكوكا كولا القديم، مما أدى إلي اشتعال النيران في السيارة وفروا هاربين فور وصول قوات الشرطة.

وانتقلت الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق حتي لا يمتد إلى سيارات آخري، وتم تحرير محضر بذلك.

وأفادت التحريات الأولية، أن الطبيب كان يعمل خلال لجنة الطب الشرعي المكلفة من هيئة المحكمة، وشاهد في القضية التي استشهد فيها 3 من متظاهري 30 يونيو أمام ديوان عام محافظة اسيوط .